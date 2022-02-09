ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Единая Россия" и "Единая Осетия" подписали соглашение о сотрудничестве

11:57
  • среда
  • 09 февраля 2022

Оно должно помочь социально-экономическому развитию республики

Москва рассчитывает на преемственность в отношениях с Южной Осетией после выборов президента республики, которые пройдут в апреле. Об этом заявил во вторник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В ходе рабочей поездки, члены объединения посетили Цхинвал, где открылся съезд крупнейшей партии республики - "Единой Осетии". Делегаты "Единой России" встретились с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Его кандидатуру однопартийцы выдвинули на второй президентский срок.

Также представители политических объединений подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь социально-экономическому развитию республики.

"Важность соглашения заключается в том, что, по нашему мнению, оно даст дополнительный импульс в решении самой главной задачи - в обеспечении качества жизни жителей республики. Программа емкая по финансированию, и по тому количеству объектов социальной сферы, и экономики республики", - заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Южная Осетия
Южная Осетия
Южная Осетия
Южная Осетия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.