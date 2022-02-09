"Единая Россия" и "Единая Осетия" подписали соглашение о сотрудничестве

Оно должно помочь социально-экономическому развитию республики

Москва рассчитывает на преемственность в отношениях с Южной Осетией после выборов президента республики, которые пройдут в апреле. Об этом заявил во вторник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В ходе рабочей поездки, члены объединения посетили Цхинвал, где открылся съезд крупнейшей партии республики - "Единой Осетии". Делегаты "Единой России" встретились с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Его кандидатуру однопартийцы выдвинули на второй президентский срок.

Также представители политических объединений подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь социально-экономическому развитию республики.

"Важность соглашения заключается в том, что, по нашему мнению, оно даст дополнительный импульс в решении самой главной задачи - в обеспечении качества жизни жителей республики. Программа емкая по финансированию, и по тому количеству объектов социальной сферы, и экономики республики", - заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.



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