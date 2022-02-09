В Ленинградском зоопарке впервые родился ленивец

Детеныш уже учится самостоятельно передвигаться по вольеру

Большое событие в Ленинградском зоопарке. Впервые в истории там родился ленивец. Случай уникальный, потому что эти животные редко размножаются в неволе. Детёныш здоров и уже учится самостоятельно передвигаться по вольеру.

Чтобы наблюдать за семейством ленивцев, нужно никуда не спешить, настолько он оправдывает свое название, говорят в зоопарке. Все движения как в замедленной съемке. Вот детеныш принимает кусочек угощения, медленно пережёвывает, лениво отворачивается от следующего:

Почти все дневное время детёныш пока прячется в густой шерсти на мамином животе. Самка Соня свое кормление сладко проспала - она вообще шевелится настолько редко, что ветеринары даже не знали о ее беременности.

"Это не видно, ленивцы очень маленького веса, никак не отражается на массе мамы. Соня у нас очень пушистая дама, по ней вообще не видно было", - говорит сотрудник зоопарка Анастасия Кузьмина.

Это первый случай в истории Ленинградского зоопарка, когда здесь родился ленивец. И очень удивительный, ведь самке более 20 лет, это более чем солидный возраст, в дикой природе ленивцы редко доживают до 15.

Для наблюдения за мамой и детенышем в вольере установили ночные камеры, ведь ленивцы более активны в темноте. И хотя эти животные не слишком подвижны, спят по 20 часов в сутки, новый питомец очень даже активный. Тренируется висеть на жердочке рядом с мамой и ловко достает лакомства из приготовленной миски. Но все же предпочитает, чтобы кусочки яблок, тыквы и авокадо отправлялись в рот сами.

По подсчётам учёных, детёнышу около пяти месяцев. Пол пока не удаётся определить, чтобы не потревожить самку. Но как только выяснят, в зоопарке по традиции объявят конкурс на самое оригинальное имя для нового жителя своего Тропического дома.

Сейчас в зоопарке немноголюдно – не сезон. И нет самых главных посетителей – маленьких детей. Им вход сюда запрещен из-за коронавирусных ограничений. Но сотрудники зоопарка говорят: ленивцы всё делают медленно, в том числе и растут. Поэтому новый питомец ещё долго останется маленьким.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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