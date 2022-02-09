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Видео разбойного нападения на магазин "Пятерочка" в Истре

11:04
  • среда
  • 09 февраля 2022

Злоумышленники задержаны

Следственный комитет России опубликовал кадры нападения на магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре.
Кассир погиб при нападении на магазин в Подмосковье

На видео запечатлен момент, как группа злоумышленников, одетая в маски и в темную одежду, ворвалась в помещение. Затем один из нападавших несколько раз перешагивает через лежащее на полу тело сотрудника магазина.

Нападение произошло в ночь на 9 февраля. Группа молодых людей с бейсбольными битами ворвалась в магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре и избила сотрудников. В результате скончалась 51-летняя кассир магазина, директор и его жена госпитализированы. Грабители похитили 96 тысяч рублей.

Задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались уроженцы одной из республик Центральной Азии в возрасте от 19 до 24 лет. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

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