ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России проходят акции по случаю Международного дня книгодарения

12:02
  • среда
  • 09 февраля 2022

К акции присоединились более тысячи книжных магазинов и ведущие издатели

На этой неделе в России проходит сразу несколько акций, посвященных Международному дню книгодарения.  Отмечают его 14 февраля более чем в 40 странах мира.

В этот день люди дарят книги родным и друзьям, передают их в библиотеки, детские дома и благотворительные фонды. К 6-ой общероссийской акции присоединились более тысячи книжных магазинов и ведущие издатели. В этом году региональные библиотеки получат сборники серии "Российская историческая проза", которая выходит в рамках проекта "Президентская историческая библиотека".

Поддержали праздник и в интернете. Пользователям социальных сетей предлагается снять видеоролики, как они дарят книги.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Библиотека
Библиотека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.