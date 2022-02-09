В России проходят акции по случаю Международного дня книгодарения

К акции присоединились более тысячи книжных магазинов и ведущие издатели

На этой неделе в России проходит сразу несколько акций, посвященных Международному дню книгодарения. Отмечают его 14 февраля более чем в 40 странах мира.

В этот день люди дарят книги родным и друзьям, передают их в библиотеки, детские дома и благотворительные фонды. К 6-ой общероссийской акции присоединились более тысячи книжных магазинов и ведущие издатели. В этом году региональные библиотеки получат сборники серии "Российская историческая проза", которая выходит в рамках проекта "Президентская историческая библиотека".

Поддержали праздник и в интернете. Пользователям социальных сетей предлагается снять видеоролики, как они дарят книги.

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