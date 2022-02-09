Лидеры Франции, Германии и Польши договорились избежать войны

Мир и стабильность на европейском континенте — сокровище, заявил Макрон

Европа осознаёт, что отсутствие полноценного диалога с Россией – не нормально. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ЕС Владимир Чижов. Как отметил дипломат, Евросоюз ранее заморозил множество каналов связи, в том числе по безопасности. Ущерб наносится и экономике. Кризис в отношениях стал одной из главных тем саммита Германии, Франции и Польши.

Предметный диалог - единственный способ сохранить стабильность и обеспечить безопасность в Европе. С таким заявлением выступили Макрон, Шольц и Дуда после переговоров в формате "Веймарского треугольника". Франция, Германия и Польша сходятся во мнении, что НАТО должно быть более гибким и корректировать свою стратегию в контексте украинского кризиса. Формулировки размытые, но дают понять, что гарантии безопасности, за которые выступает Москва, выгодны и воспринимаются в Европе всерьез.

"В ближайшие недели мы будем продолжать действовать с простыми целями. Первая — избежать войны. Мир и стабильность на европейском континенте — наше сокровище. Во-вторых, укреплять и защищать во все времена единство европейцев и наших союзников", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Также лидеры стран высказались о поддержке нормандского формата и минских соглашений как единственного способа сохранить стабильность Украины. В чем не сходятся Париж, Берлин и Варшава, так это в отношении к "Северному потоку - 2". Польша выступает против, а вот во Франции называют запуск проекта ключевым моментом выхода из кризиса в отношениях с Россией и призывают всех вести собственную политику, не оглядываясь на США.

"Давайте не позволим американцам вести нас в позицию, отличную от позиции европейцев. У нас разные интересы в этом украинском кризисе", - заявил министр экономики и финансов Франции Броно Ле Мэр.

Похоже, Соединенные штаты теряют лидерство в вопросах Европейской безопасности. Во время визита канцлера Германии в Вашингтон, Олаф Шольц уходил от прямых вопросов и так ни разу и не произнес словосочетания "Северный поток". Белому дому остается лишь поддерживать иллюзии контроля ситуации и продолжать накалять обстановку.

"Мы воодушевлены любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию. Но мы до сих пор не можем дать никаких прогнозов того, что будет делать президент Путин. Мы не можем контролировать то, что Россия будет делать дальше", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Видимо поэтому США продолжают накачивать Украину вооружением. Куда идут эшелоны, догадаться не сложно. Пока киевские власти готовится к мифическому вторжению, люди привыкают жить в новых условиях. Военная экономика влечет повышение цен на продукты и топливо.

"Пока искусственного нагнетания паники из Украины выведено 12 миллиардов долларов, это огромная сумма, которая болезненно бьет по экономики. Нерезиденты, держатели украинского долга начали сбрасывать бумаги", - рассказывает министр экономики Украины Виктор Суслов.

То есть иностранные инвесторы покидают тонущий корабль. Они знают: там, где появляется оружие, пропадает их прибыль. Вот и соседи Украины, которые так рьяно поддерживали Киев и приглашали американских солдат на свою территорию, теперь задумываются о вреде военного сотрудничества с США. В парламенте Словакии в споре даже пострадал украинский флаг.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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