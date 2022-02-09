В России отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусом среди детей

Ситуацию может исправить вакцинация

За сутки в России госпитализированы 20185 человек с коронавирусом. Это заметно выше, чем днем ранее. По данным оперштаба, количество пациентов, которым понадобилось стационарное лечение, выросло в 77 регионах страны. Тем временем, второй день подряд снижается суточный прирост заболевших, но эпидемиологическая ситуация все еще остается напряженной. Отмечается высокий уровень заболеваемости среди детей.

Прежде в этом помещении укрепляли здоровье, а сейчас сохраняют. Спортзал в рабочем поселке Голышманово несколько недель назад перепрофилировали в фильтр-бокс для приема жителей с симптомами ковида. Медики заранее готовились к тому, что населенный пункт может захлестнуть волна "омикрона" и не зря. Если раньше в сутки было 7-8 обращений с подозрением на коронавирус, то теперь их около 100. Притом, что всё население Голышманово – 14 тысяч человек.

Из-за резкого роста заболеваемости среди подростков на Камчатке 10 студенческих групп переведены на дистант. Кроме того, власти региона запретили детям в возрасте до 14 лет находиться в торговых центрах без сопровождения родителей. Больше 300 заболевших коронавирусом детей ежесуточно на Кубани, самому маленькому пациенту – всего 11 дней. Увеличилась нагрузка на педиатров и в Самарской области. Всего на лечении в больницах российских регионов находятся почти 12 тысяч детей с диагнозом "ковид", сообщил накануне глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сейчас подъем заболеваемости пошел именно среди подросткового возраста. Болеют школьники. Поэтому большая контегиозность среди этого возраста, поэтому, чтобы снизить заболеваемость, нужна хорошая иммунная прослойка среди этого возраста", - объясняет заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники номер Татьяна Артамонова.

Сформировать эту самую иммунную прослойку среди детей и подростков позволяет вакцинация. Первую партию препарата "Спутник-М" завезли в подмосковный Солнечногорск. Для того чтобы сделать защитный укол детям в возрасте от 12 до 14 лет, необходимо согласие одного из родителей, с 15 подросток принимает решение самостоятельно.

Почти 100-процентный коллективный иммунитет – у сотрудников детских садов Новоуральска. Пока одни педагоги занимаются с воспитанниками, другие направились на ревакцинацию. Затем меняют друг друга.

"Мы работаем с детьми, мы - дошкольное учреждение, поэтому понимаем, что наша безопасность - не только наша безопасность, но безопасность детей, которые к нам приходят. И в 2021-м у нас большая часть привилась, и сейчас пришло время ревакцинироваться", - говорит сотрудница детского сада Екатерина Никитина.

Накануне директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия может закончиться, если 80% населения планеты будут вакцинированы в срок не более семи месяцев. Приблизить это событие в России способен каждый.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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