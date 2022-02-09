"Вплоть до крика": назван болезненный симптом заражения "омикроном"

Он развивается из-за поражения периферических нервов

Заражение омикрон-штиаммом коронавируса может сопровождаться болезненным симптомом. Он развивается из-за поражения периферических нервов, пояснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Врачи отметил, что у пациентов проявляется повышенная чувствительность.

"Пациенты начали жаловаться на такой симптом при омикроне, как гиперестезия, когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика", — сообщил Болибок изданию URA.RU.

По словам врача, возбуждение в воспаленных нервах начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. В результате пациент ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод. Симптом поддается лечению.

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