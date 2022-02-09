ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Вплоть до крика": назван болезненный симптом заражения "омикроном"

11:02
  • среда
  • 09 февраля 2022

Он развивается из-за поражения периферических нервов

Заражение омикрон-штиаммом коронавируса может сопровождаться болезненным симптомом. Он развивается из-за поражения периферических нервов, пояснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Врачи отметил, что у пациентов проявляется повышенная чувствительность.

Мишустин обсудил борьбу с "омикроном" в регионах
Россия пройдет пик заболеваемости "омикроном" на этой неделе

"Пациенты начали жаловаться на такой симптом при омикроне, как гиперестезия, когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика", — сообщил Болибок изданию URA.RU.

По словам врача, возбуждение в воспаленных нервах начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. В результате пациент ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод. Симптом поддается лечению.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.