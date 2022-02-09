Названы самые популярные направления вакцинных туров у россиян

Жители России потратили на такие поездки 400 млн рублей

Граждане России с сентября 2021 года потратили около 400 млн рублей на вакцинные туры — поездки в зарубежные страны с целью вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 февраля, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

В конце 2021 года аналитики АТОР оценивали общую сумму трат организованных туристов на вакцинные туры в 310 млн рублей. В январе 2022 года россияне потратили на эти цели около 80-90 млн рублей.

Самыми популярными направлениями для вакцинного туризма у россиян являются Хорватия, Сербия, Турция, Болгария и Греция. Эксперты туротрасли прогнозируют рост спроса на прививочные туры за рубеж в феврале и марте, так как часть клиентов туристических компаний планирует поездки в Европу на майские праздники и лето, сообщает ТАСС.

В России в 2021 году также занялись созданием программы вакцинации иностранцев от коронавируса. Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал, что стоимость вакцинного тура в Россию может составлять от 1,5 до 2,5 тысячи долларов, без учета перелета.

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