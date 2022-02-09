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Назван состав сборной России по хоккею в первом матче ОИ-2022

11:29
  • среда
  • 09 февраля 2022

Российские хоккеисты сыграют против сборной Швейцарии

В среду, 9 февраля, сборная России по хоккею сыграет свой первый матч в рамках Олимпиады-2022 в Пекине. Действующий олимпийский чемпион встретится с национальной командой Швейцарии. Матч начнется в 11:40 по московскому времени.
Россия выиграла три медали в четвертый день Олимпиады

Защищать ворота "красной машины" поручено вратарю московского ЦСКА Ивану Федотову. Состав звеньев, заявленных на матч, выглядит следующим образом:

первое звено: защитники Никита Нестеров, Александр Никишин — нападающие Никита Гусев, Вадим Шипачев (капитан), Михаил Григоренко;

второе звено: Александр Елесин, Егор Яковлев — Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов;

третье звено: Сергей Телегин, Вячеслав Войнов — Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Антон Слепышев;

четвертое звено: Дамир Шарипзянов — Сергей Андронов, Артур Каюмов, Владимир Ткачев, Андрей Чибисов.

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены выступают в статусе сборной Олимпийского комитета России, под нейтральным флагом. На награждении россиян вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта П.И. Чайковского. В заявке сборной ОКР по хоккею на олимпийский турнир — 25 спортсменов: 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

В рамках группового этапа российским хоккеистам предстоит также встретиться со сборными Чехии и Дании (группа В). В четвертьфинал олимпийского турнира выйдут команды, занявшие первые места в трех группах, а также лучшая сборная среди обладателей вторых мест.

Ранее ВЦИОМ в ходе опроса выяснил, что 22% опрошенных россиян собираются во время Олимпиады в Пекине следить за хоккейными матчами. При этом 24% респондентов уверены, что у наших спортсменов больше шансов завоевать олимпийские медали в хоккее.

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