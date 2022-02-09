ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Избили супруга, прокололи колеса": МВД раскрыло подробности ограбления "Пятерочки"

11:59
  • среда
  • 09 февраля 2022

Кассир погибла, двое в больнице

Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в нападении на магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре.
Видео разбойного нападения на магазин "Пятерочка" в Истре

Нападавшие – уроженцы соседней республики. Предварительно установлено, что двое из них ворвались в магазин, избили кассиршу и управляющую, похитили деньги и выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. Один из них следил за обстановкой, другой был за рулем автомобиля.

"Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

Нападение произошло в ночь на 9 февраля. Группа молодых людей с бейсбольными битами ворвалась в магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре и избила сотрудников. В результате скончалась 51-летняя кассир магазина, еще двое госпитализированы. Грабители похитили 96 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.