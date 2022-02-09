"Избили супруга, прокололи колеса": МВД раскрыло подробности ограбления "Пятерочки"

Кассир погибла, двое в больнице

Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в нападении на магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре.

Нападавшие – уроженцы соседней республики. Предварительно установлено, что двое из них ворвались в магазин, избили кассиршу и управляющую, похитили деньги и выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. Один из них следил за обстановкой, другой был за рулем автомобиля.

"Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

Нападение произошло в ночь на 9 февраля. Группа молодых людей с бейсбольными битами ворвалась в магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре и избила сотрудников. В результате скончалась 51-летняя кассир магазина, еще двое госпитализированы. Грабители похитили 96 тысяч рублей.

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