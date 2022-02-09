В России госпитализировали с коронавирусом 20178 человек

Выздоровели за сутки 97163 человека

За сутки в России госпитализировано 20178 больных коронавирусом. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 183103 случая заражения. Выздоровели за сутки 97163 человека. Скончались 669 заболевших.

В Москве коронавирусом за сутки заболел 11521 человек, из них госпитализированы только 1528. После прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 25936 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 13330769 человек. Умер 337390 зараженных. Вылечились 10803305 заболевших.

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