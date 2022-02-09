Сгорят в атмосфере: SpaceX потеряла 40 спутников из-за магнитной бури

Аппараты сошли с орбиты

Компания SpaceX Илона Маска потеряла около 40 из 49 запущенных на днях спутников Starlink. Причиной стала магнитная буря, бушевавшая в начале февраля. Из-за нее аппараты не смогли выйти на орбиту и вошли в атмосферу Земли.

"До 40 спутников сойдут или уже сошли с орбиты", - говорится в сообщении на сайте SpaceX.

Специалисты пояснили, во время магнитных бурь атмосфера нагревается, повышается ее плотность. В результате сопротивление повысилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками. Спутники перевели в максимально эффективный режим, однако из-за сопротивления атмосферы их не удалось вернуть в рабочее положение и начать орбитальные маневры. В компании заверяют, что падение спутников не угрожает другим аппаратам - они полностью сгорят, не долетев до Земли.

Длительная вспышка средней силы - класса М – произошла на Солнце 30 января. Вспышка продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону нашей планеты.3 февраля на Земле началась магнитная буря.

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