ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сгорят в атмосфере: SpaceX потеряла 40 спутников из-за магнитной бури

11:42
  • среда
  • 09 февраля 2022

Аппараты сошли с орбиты

Компания SpaceX Илона Маска потеряла около 40 из 49 запущенных на днях спутников Starlink. Причиной стала магнитная буря, бушевавшая в начале февраля. Из-за нее аппараты не смогли выйти на орбиту и вошли в атмосферу Земли.

SpaceX отправила на орбиту новые спутники Starlink
Роскосмос анонсировал переговоры по полетам россиян на кораблях SpaceX

"До 40 спутников сойдут или уже сошли с орбиты", - говорится в сообщении на сайте SpaceX.

Специалисты пояснили, во время магнитных бурь атмосфера нагревается, повышается ее плотность. В результате сопротивление повысилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками. Спутники перевели в максимально эффективный режим, однако из-за сопротивления атмосферы их не удалось вернуть в рабочее положение и начать орбитальные маневры. В компании заверяют, что падение спутников не угрожает другим аппаратам - они полностью сгорят, не долетев до Земли.

Длительная вспышка средней силы - класса М – произошла на Солнце 30 января. Вспышка продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону нашей планеты.3 февраля на Земле началась магнитная буря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
SpaceX
SpaceX
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.