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Минпросвещения анонсировало переход на новую систему оплаты труда учителей

12:17
  • среда
  • 09 февраля 2022

Пилотный проект реализуют на шести территориях

В России с 1 сентября 2022 года начнется реализация проекта по переходу на новую систему оплаты труда учителей. Об этом в среду, 9 февраля, рассказали в Министерстве просвещения.
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В ведомстве уточнили, что в указанный срок на новую систему перейдут шесть пилотных территорий, их в Минпросвещения не назвали.

Врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко отметил, что проект соответствующего постановления активно обсуждается в правительстве Российской Федерации. Костенко выразил надежду, что в ближайшее время "его контуры будут понятны и представлены широкому обсуждению".

Ключевыми предложениями нового подхода станут повышение размера ставки, что повлечет привлечение молодых специалистов в профессию, обоснованная дифференциация по квалификационным уровням, а также единый перечень выплат. Пилотный проект затронет 152 организации. Участники пилота добровольно вошли в проект и проявили заинтересованность.

По данным Минпросвещения, в России 76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже минимального размера заработной платы. В ведомстве отметили, что различные подходы к оплате труда педагогов в различных регионах приводят к непрозрачности начисления надбавок, сообщает РИА Новости.

В декабре 2021 года правительство выделило свыше 12,2 млрд рублей из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Из этой суммы более 2,9 млрд рублей направили на повышение зарплаты сотрудников образовательных учреждений.

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