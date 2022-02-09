Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Максима Волкова

У мальчика врождённый порок сердца
Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 7-летнего Максима Волкова. За прошедшие сутки удалось собрать более половины необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё чуть больше двух миллионов рублей.
У Максима врождённый порок сердца - стеноз аорты. В 3 месяца он перенёс сложнейшую операцию, которая до этого момента позволяла ему жить. Растущий детский организм даёт сердцу предельную нагрузку. Оно не справляется. И сейчас, чтобы спасти жизнь мальчика, необходимо провести ещё одну операцию. Стоит лечение очень дорого.
Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
Назначение платежа: помощь на лечение Максима Волкова, программа 1360
"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram