Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Максима Волкова

У мальчика врождённый порок сердца

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 7-летнего Максима Волкова. За прошедшие сутки удалось собрать более половины необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё чуть больше двух миллионов рублей.

У Максима врождённый порок сердца - стеноз аорты. В 3 месяца он перенёс сложнейшую операцию, которая до этого момента позволяла ему жить. Растущий детский организм даёт сердцу предельную нагрузку. Оно не справляется. И сейчас, чтобы спасти жизнь мальчика, необходимо провести ещё одну операцию. Стоит лечение очень дорого.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.



Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Волкова, программа 1360

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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