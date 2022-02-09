FT: ЕС в случае введения санкций пострадает больше России

В Европе нет замены российскому газу

Европа менее подготовлена к новым санкциям, чем Россия. В случае введения очередных антироссийских рестрикций ЕС пострадает больше: это ударит по энергетике, торговле, промышленному производству и банковскому делу, пришли к выводу аналитики британской газеты Financial Times.

"Геополитические тучи, нависшие над Европой, в случае их материализации, безусловно, повлияли бы на цены на энергоносители... Они также окажут воздействие на экономический рост - вследствие сокращения доходов и, возможно, сокращения потребления и отложенных инвестиций", - приводит газета мнение главы Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС, напоминает издание. На нее приходится около 40% импорта природного газа и почти треть импорта сырой нефти в Европу. При этом цены резко выросли в последние месяцы, что дает России дополнительные рычаги влияния. Однако правда в том, что замены российскому газу в Европе нет.

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