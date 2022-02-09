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В России стали чаще фиксировать повторный ковид

12:17
  • среда
  • 09 февраля 2022

Раньше - не более 1%,сейчас - порядка 15%

В России за последнее время увеличилось количество повторно переболевших коронавирусом.

В настоящий момент до 15% переболевших COVID-19 подхватывают вирус второй раз, заявил председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным - 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Важно понимать, что иммунитет у всех разный и вирус цепляется ко всем по-разному. В период пандемии нужно прививаться и делать бустер через шесть месяцев, подчеркнул Горелов.

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