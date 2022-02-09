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Белоруссия предложила подключиться к обсуждению темы гарантий безопасности

13:00
  • среда
  • 09 февраля 2022

Минск готов обсуждать российские инициативы

Белорусские власти готовы подключиться к обсуждению предложений России в области гарантий безопасности. Об этом в среду, 9 февраля, рассказал постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик.
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По словам представителя официального Минска, в Белоруссии рассчитывают на предметное обсуждение российских инициатив по гарантиям безопасности как в двусторонних, так и в многосторонних форматах. Власти Белоруссии готовы принять деятельное участие в этом процессе, цитирует Ременчика РИА Новости.

О готовности подключиться к переговорам рассказал также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он уточнил, что это возможно в случае необходимости, однако подчеркнул, что в настоящее время такой необходимости не видит.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад игнорирует главные обеспокоенности Москвы в области гарантий безопасности. Путин напомнил, что российские предложения содержат три ключевых пункта, касающиеся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем и вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

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