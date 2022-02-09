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Москвичам пообещали тепло на День всех влюбленных

12:29
  • среда
  • 09 февраля 2022

Синоптик предполагает, что атмосферу согреет избыток чувств

День всех влюбленных 14 февраля встретит москвичей необычным теплом. Возможно, воздух прогреется от избытка чувств, шутит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, температура в начале следующей недели в столичном регионе будет на 6-7 градусов выше нормы.

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"По предварительным расчетам, начало следующей недели будет тоже теплым: температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных. Превышение нормы составит 6-7 градусов", - сообщил Вильфанд  агентству РИА Новости.

По словам метеоролога, в воскресене погода еще будет почти зимняя. Но уже в понедельник потеплеет на пару градусов. При этом Вильфанд напомнил жителям столицы об осторожности: ожидается гололедица, возможно падение мокрого снега с крыш.

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