Суд продлил Рашкину запреты по делу о незаконной охоте

Депутату запрещено покидать жилище в определенное время

Депутату Валерию Рашкину продлили запрет на совершение определенных действий, наложенный в рамках расследования уголовного дела о незаконной охоте. Об этом в среду, 9 февраля, рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Суд ранее избрал парламентарию меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, Рашкину запрещено покидать жилище в период с 23:00 до 07:00, а также общаться с другими фигурантами дела.

Решением Басманного суда по ходатайству следствия запрет на совершение определенных действий продлен Валерию Рашкину до конца марта, сообщает РИА Новости.

Валерия Рашкина обвиняют в незаконной охоте. В машине, которой управлял политик, нашли разделанную тушу лося, при этом разрешение на охоту отсутствовало. Депутат изначально отрицал свою причастность к незаконной охоте, затем признался, что убил животное.

Госдума проголосовала за снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности. 6 декабря 2021 года парламентария допросили в Следственном комитете, 13 декабря стало известно о предъявлении обвинений.

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