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В Москве возбудили дело после ДТП с участием миллиардера Шепеля

12:52
  • среда
  • 09 февраля 2022

Пострадали четыре человека

Московские правоохранители возбудили уголовное дело после массового ДТП с участием девяти автомобилей.
На Рублевском шоссе столкнулись девять автомобилей

Авария расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностированы тяжелые сочетанные травмы и множественные переломы", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло 8 февраля на Рублевском шоссе в районе пересечения с улицей Красных Зорь. Виновником аварии оказался владелец и председатель совета директоров крупной строительной корпорации S.Holding, миллиардер Алексей Шепель. По предварительным данным, бизнесмен не справился с управлением и столкнулся с впереди едущими машинами.

Как сообщает газета "Известия", Шепель неоднократно нарушал правила дорожного движения. С начала года за ним числятся восемь штрафов.

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