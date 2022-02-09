В Москве возбудили дело после ДТП с участием миллиардера Шепеля

Пострадали четыре человека

Московские правоохранители возбудили уголовное дело после массового ДТП с участием девяти автомобилей.

Авария расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностированы тяжелые сочетанные травмы и множественные переломы", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло 8 февраля на Рублевском шоссе в районе пересечения с улицей Красных Зорь. Виновником аварии оказался владелец и председатель совета директоров крупной строительной корпорации S.Holding, миллиардер Алексей Шепель. По предварительным данным, бизнесмен не справился с управлением и столкнулся с впереди едущими машинами.

Как сообщает газета "Известия", Шепель неоднократно нарушал правила дорожного движения. С начала года за ним числятся восемь штрафов.

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