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Москва сочла провокацией возможное размещение комплексов THAAD под Харьковом

13:02
  • среда
  • 09 февраля 2022

МИД России назвал эту информацию шантажом

Шантаж и провокация, направленная против России – так оценили в МИД потенциальное размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом. Это еще одна попытка оказать давление на Москву, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
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"Все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия - это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление", - сказал Рябков.

По словам замминистра, Россия с сожалением констатирует: вместо того, чтобы заниматься деэскалацией и требовать от Киева выполнения  минских соглашений, Запад занимается информационными вбросами. Однако Москва не поддается на провокации.

7 февраля появились сообщения, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. В Кремле, комментируя эту новость, заявили: размещение на Украине этих комплексов стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки, передает ТАСС.

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