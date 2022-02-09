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Синоптик объяснил приход "весны" на полтора месяца раньше нормы

13:37
  • среда
  • 09 февраля 2022

Погода в Москве опережает климатическую норму на 40-45 дней

Температура в Центральной России установилась на очень высоком уровне, погода опережает климатическую норму на 40-45 дней. Об этом в среду. 9 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Эксперт объяснил это тем, что циклоны беспрестанно перемещаются на Европейскую Россию, поэтому там температурный фон очень высокий: на семь-десять градусов выше нормы.

В Москве 9 февраля ожидается около нуля градусов, а в последующие дни — до трех градусов тепла. Лишь в выходные прогнозируется снижение температуры.

Однако следующая неделя также начнется с потепления – на территории Европейской России будет на шесть-семь градусов теплее климатической нормы, сообщает РИА Новости.

В январе, комментируя возможную погоду в предстоящие месяцы, Роман Вильфанд предупреждал, что россиянам не стоит рассчитывать на приход весны в марте, поскольку он по характеру погоды является зимним месяцем. Синоптик пояснил, что весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов — часто это происходит в начале третьей декады марта. Однако снежный покров сходит в Москве примерно 8-10 апреля.

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