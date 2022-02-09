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Россиянам напомнили правила обработки гаджетов от COVID-19

14:18
  • среда
  • 09 февраля 2022

Дезинфекция поможет снизить риск инфицирования

В условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо предпринимать меры профилактики, в том числе по дезинфекции смартфонов и других гаджетов. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве напомнили, что мобильный телефон часто передается из рук в руки, причем владелец телефона далеко не всегда берет его только что помытыми руками. При этом устройство часто находится вплотную к лицу.

Чтобы обезопасить себя от инфицирования, следует строго соблюдать гигиену рук, а также регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол, его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно, а лучше вообще обходиться без него.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест или общественного транспорта. Обязательно делать это после окончания рабочего дня.

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ, в том числе коронавирусами, рекомендуется использовать салфетки и гели на основе спирта, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее японские ученые подсчитали, что вероятность заражения коронавирусом в 100% достигается, если провести 15 минут за общением с ранее заразившимся человеком, который при этом находится на расстоянии менее 50 см от собеседника и без маски.

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