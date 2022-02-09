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Кремль ответил на сообщения о дате послания Путина Федсобранию

13:21
  • среда
  • 09 февраля 2022

Все зависит от эпидситуации

До очередного выступления президента России Владимира Путина к Федеральному собранию еще есть время. Об этом в среду, 9 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства, комментируя сообщения о назначении даты послания.
Песков объяснил, как определят число участников послания президента Федеральному собранию

Ранее в средствах массовой информации появились публикации о том, что российский лидер обратится к Федсобранию с традиционным посланием 1 марта.

Однако представитель Кремля не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сообщения. Песков заявил, что окончательное решение зависит не в последнюю очередь от эпидемиологической ситуации.

Пока в Кремле не готовы сообщить дату послания президента Федсобранию. Информацию сообщат, как только будет принято окончательное решение, цитирует Пескова РИА Новости.

В январе в Кремле не исключили перенос даты проведения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Коррективы вносит быстрое распространение омикрон-штамма, объяснил Дмитрий Песков. При появлении пиковых значений "может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель", заявил представитель главы государства.

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