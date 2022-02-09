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Названа причина бойкота российскими лыжниками норвежской прессы

13:34
  • среда
  • 09 февраля 2022

Вяльбе отказалась общаться с журналистами из Норвегии из-за Большунова

Оскорбительная публикация издания NRK о российских спортсменах на Играх в Пекине стала причиной бойкота, который объявила норвежской прессе глава федерации лыжных гонок России.  Елена Вяльбе заявила, что журналисты перешли все границы.

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"Никогда не буду общаться с норвежской прессой. Это уже превосходит все мыслимые и немыслимые правила. Сказала им, почему я или никто из моих спортсменов не вспомнил, что у норвежцев тоже были дисквалифицированные атлеты. Почему мы об этом не говорим? Они выдумывают все на ходу. Не ожидала такого от NRK!", - заявила Вяльбе в эфире телеканала "Матч ТВ".

Россиянин Александр Большунов одержал блестящую победу в скиатлоне, его соотечественник Денис Спицов завоевал серебряную медаль. Лучшим из норвежцев стал Ханс Кристер Холунн, занявший четвертое место. Лидер Кубка мира нынешнего сезона Йоханнес Клебо завершил гонку на 40-й позиции. Журналисты NRK в своей статье заявили, что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде в Пекине. Вяльбе уверена, что таким образом они пытались прикрыть свой провал в гонке.

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