Голову и руки нашли при сортировке мусора в Москве

Назначены необходимые экспертизы

Следственный комитет начал проверку после обнаружения человеческих останков при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе в Москве.

Как стало известно ТАСС, 8 февраля при сортировке бытовых отходов работники завода, расположенного в Сигнальном проезде, обнаружили голову и руки неизвестного мужчины.

"Обнаружены фрагменты человеческого тела мужского пола в виде головы и верхних конечностей", - говорится в сообщении.

Для установления личности погибшего назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы, сообщила агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

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