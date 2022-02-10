Российские военные помогли сирийцам из палаточного лагеря "Шахба"

Сирийцы живут в ужасных условиях

В Сирии на подконтрольных США территориях растёт напряжённость. За последние дни на севере Арабской республики от рук боевиков погибли 18 человек. Мирные жители вынуждены бросать свои дома и укрываться в палаточных лагерях. Уехать в другую провинцию нет возможности - террористы удерживают в плену родственников и запрещают покидать опасный район. Гуманитарную помощь беженцам доставили российские военные.

Войти в палатку, где живут беженцы, старейшины разрешают только представителям российского центра по примирению враждующих сторон. Объясняют это тем, что люди устали от условий, в которых живут и не хотят общаться с журналистами. А о работе офицеров ЦПВС знают уже давно и доверяют им.

"Мы страдаем, мы испытываем боль. Кровь. Война. Голод. Все худшее - все случилось с нами. Мы умираем каждый день. Тут война. Они каждый день убивают невинных. Что нам делать?" – задается вопросом беженка из лагеря "Шахба" Шейма.

До позиций боевиков отсюда не больше трех километров. Люди, спасаясь, были вынуждены покинуть родные селения, но далеко решили не уходить и разместились, по сути, в чистом поле в палатках, в надежде вскоре вернуться. Увы, изгнание затянулось на долгие годы.

"Вопрос не только в продуктах. Это вопрос, в каких условиях ты живешь, вопрос безопасности. Мы хотим жить так же, как живут все остальные люди в мире", - говорит Шейма.

Сирийские власти предлагали людям переехать в более безопасное место, но у многих остались родственники в Африне, которых боевики используют как живой щит и не хотят их выпускать. Сейчас высокий бруствер защищает от пуль снайперов, но не от мин и снарядов. В этом районе регулярно происходят обстрелы, в которых страдают обитатели лагерей Шахба и аль-Ауда.

"Люди живут в очень трудных условиях, им тяжело. Мы понимаем…. Центр по примирению враждующих сторон осуществляет регулярный мониторинг состояние лагерей, численность их, проблемных вопросов, медицинского обеспечения. Пытаемся помочь людям, оказываем посильную помощь", - заявил представитель ЦПВС Вадим Бойко.

Отсутствие воды, продуктов и лекарств - типичная картина, которую представители Российского центра по примирению враждующих сторон встречают в лагерях беженцев в этом регионе Сирии, а посетили они их уже десятки. Доскональное знание остановки на местах позволяет ЦПВС максимально точно и адресно формировать колонны с гуманитарными грузами, в первую очередь, продовольствием и теплыми вещами, которых беженцы лагерей, подобных Шахбе и Аль-Ауда, очень ждут.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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