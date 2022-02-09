Россия поставит Белоруссии современное вооружение

Это общепринятая практика среди союзников

Минск получит от Москвы то вооружение, которое сочтет возможным поставить российская сторона. Естественно, речь идет о современном оружии, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Я знаю, что во время встречи министра обороны Шойгу и президента Белоруссии Лукашенко обсуждался вопрос о поставках вооружения. И мы говорили о современном вооружении", - сказал Грызлов в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат подчеркнул, что в этом нет ничего экстраординарного, это общепринятая практика в рамках укрепления союзной группировки и западной границы. Так что подобные новости не должны вызывать у Запада какую-то неожиданную реакцию, уверен Грызлов.

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