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Полиция задержала подозреваемых в убийстве кассира в Истре

15:04
  • среда
  • 09 февраля 2022

Они уже дают показания

В Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в убийстве и ограблении магазина продуктов. Преступление было совершено минувшей ночью.

Нападавшие в масках ворвались в торговое заведение с черного входа и начали избивать сотрудников. В результате смертельные травмы получила женщина-кассир, ещё два человека госпитализированы. Добычей злоумышленников стали несколько десятков тысяч рублей. Нападавшими оказались граждане из соседних государств. Они уже дают показания.

Кроме того, следствие проверяет легальность пребывания задержанных на территории России, а также устанавливает их возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.

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