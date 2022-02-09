От галочек до развернутых ответов: как изменился ЕГЭ за 15 лет

Формат экзамена постоянно менялся

15 лет назад впервые прозвучала аббревиатура ЕГЭ. С тех пор этот формат аттестации в России прижился и стал понятен всем. Правила самых напряжённых экзаменов в стране меняются постоянно. Вот и в этом году исчезнут задания на откровенную зубрёжку. Зато появятся больше шансов показать способности к анализу и логике. И готовиться надо уже сейчас.

Учитель общественных наук Мария Кривошеева готовит десятиклассников к ЕГЭ. Сейчас она знает о едином экзамене, наверное, всё, и может сдавать его хоть каждый день. А 15 лет назад, когда Владимир Путин узаконил такую форму итоговой аттестации учащихся, будущий педагог оканчивала одиннадцатый класс и шла на экзамен в ужасе. Во-первых, незнакомая школа, где предстояло писать тест, стресс и большая ответственность, во-вторых, эксперимент. Было страшно.

"Выходя с экзамена по русскому языку, многие плакали, потому что были на нервах. Помню, самое хорошее впечатление, когда я выхожу, и мой учитель по русскому языку говорит: как у тебя? А у меня просто слёзы везде текут. Я говорю: я ошиблась везде, у меня будет двойка. Она гладит меня по голове, говорит: всё хорошо, успокойся, всё будет нормально", - рассказала Мария Кривошеева.

Поэтому она уверена: одна из самых главных пунктов при подготовке - моральный настрой.

За последний год ЕГЭ опять изменился. Ставить галочки напротив верных вариантов больше не нужно. А сами задания несколько усложнились: вопросы теперь апеллируют к жизненным ситуациям и предполагают развёрнутые, аналитические ответы.

"Нужно аргументировать свою точку зрения, аргументировать свою позицию. При этом делать это чётко и ссылаясь на документы официальные, которые есть. То есть, например, семейный кодекс, гражданский кодекс, административный", - сообщила Мария Кривошеева.

ЕГЭ возник как эксперимент в нескольких регионах ещё в 2001 году. Тогда в Министерстве образования решили создать единый формат выпускных экзаменов для того, чтобы уравнять шансы всех школьников на поступление в любые вузы страны. Чтобы, в свою очередь, искоренить коррупцию в высшей школе. Сначала это было только тестирование. Но с каждым годом формат менялся, добавлялись эссе в гуманитарных дисциплинах, устные ответы - в иностранных языках.

Сегодня у ЕГЭ есть противники и сторонники, но очевидно, что благодаря Единому экзамену теперь школьники из всех регионов нашей страны имеют равные возможности для поступления во все российские вузы.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram