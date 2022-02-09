ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Государственный исторический музей отмечает 150-летие

15:17
  • среда
  • 09 февраля 2022

Сегодня его можно посетить бесплатно

У Исторического музея сегодня юбилей. Одному из крупнейших собраний мира исполняется 150 лет. Здесь хранится культурное достояние России - с древнейших времён до наших дней. В свой юбилейный год музей подготовил немало сюрпризов. Так, например, сегодня его можно посетить совершенно  бесплатно.

Блеск эфеса шпаги такой, что не отвести взгляд. И мало кто усомнится - это настоящие бриллианты! Да еще и в таком количестве!

"Достоверно известно, что на этом эфесе собрано 8164 шарика, каждый из которых огранен в зависимости от диаметра - от шестнадцати до восьмидесяти шести граней", - рассказывает хранитель фонда оружия ГИМ Татьяна Чистоногова.

И хоть шарики стальные, техника, в которой выполнена шпага, называется диамант - бриллиантовая грань. Секрет создания другого шедевра XVIII века окончательно так и не разгадан - это известный во всем мире, как русская диковина, стакан крепостного мастера Вершинина. С красивейшими, тончайшей работы пейзажами, которые как будто внутри стекла.

"Стаканов здесь два. У внутреннего стакана отогнутые стенки, и на внутренний стакан наклеивается из бумажек, мха, даже вот песочком посыпано, соломка. Вот вся та магия с воздухом и органикой восемнадцатого века - вот она вся здесь", - рассказывает заведующая отделом керамики и стекла ГИМ Елена Смирнова.

Таких стаканов в мире чуть больше десятка, на одном из аукционов подобный был продан почти за три миллиона рублей. Но есть в отделе керамики и стекла и вовсе уникальные экспонаты - бутыль XVIII века.

"Она тяжелая, и она интересна, прежде всего, тем, что на ней изображен очень редкий, совершенно необычный для искусства сюжет - это знаменитая битва морская при мысе Гангут", - говорит Смирнова.

Исторический музей сейчас хранит почти пять миллионов реликвий. Сто пятьдесят лет назад его создатели - историк Забелин, археолог граф Уваров - о таком могли только мечтать. Сами пополняли коллекцию. Один из древнейших экспонатов - четвертый век до нашей эры: золотая пантикапейская монета с головой сатира.

"Эта монета важна для истории нашего музея тем, что она была приобретена в середине XIX века одним из отцов-основателей российского Исторического музея графом Алексеем Сергеевичем Уваровым во время его южного путешествия", - говорит старший научный сотрудник отдела нумизматики ГИМ Евгений Захаров.

За полтора века музей, конечно, пережил многое. В революцию некоторые требовали убрать из центра Москвы "эти поганые черепки" и организовать тут фабрику, но Луначарский и Ленин отстояли. И даже в Великую Отечественную войну музей был закрыт всего семь дней. Идеология тоже влияла. Знаменитые Парадные сени в советское время выглядели совсем иначе.

"Когда я был школьником, когда я был студентом, это было, конечно, такое очень красивое помещение, но оно было белым. Потому что вот эти холсты, которые сейчас, они были содраны, частично утрачены, но, слава Богу, в музее ничего не пропадает", - говорит директор ГИМ Алексей Левыкин.

У директора Алексея Левыкина связана с ним и личная история. Долгие годы музей возглавлял его отец. А сам он начинал работать по соседству - в Музее Ленина, который сейчас тоже часть Исторического. Как и палаты бояр Романовых, и Храм Василия Блаженного, и памятник Минину и Пожарскому. Кстати, именно благодаря музею, сейчас ведётся его серьезная научная реставрация. А что касается юбилейных планов, то их в Историческом музее хватит на целый год. Будут ждать выставку из Генуи, покажут и новые поступления, и другие свои бесценные сокровища.

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.