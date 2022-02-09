Государственный исторический музей отмечает 150-летие

Сегодня его можно посетить бесплатно

У Исторического музея сегодня юбилей. Одному из крупнейших собраний мира исполняется 150 лет. Здесь хранится культурное достояние России - с древнейших времён до наших дней. В свой юбилейный год музей подготовил немало сюрпризов. Так, например, сегодня его можно посетить совершенно бесплатно.

Блеск эфеса шпаги такой, что не отвести взгляд. И мало кто усомнится - это настоящие бриллианты! Да еще и в таком количестве!

"Достоверно известно, что на этом эфесе собрано 8164 шарика, каждый из которых огранен в зависимости от диаметра - от шестнадцати до восьмидесяти шести граней", - рассказывает хранитель фонда оружия ГИМ Татьяна Чистоногова.

И хоть шарики стальные, техника, в которой выполнена шпага, называется диамант - бриллиантовая грань. Секрет создания другого шедевра XVIII века окончательно так и не разгадан - это известный во всем мире, как русская диковина, стакан крепостного мастера Вершинина. С красивейшими, тончайшей работы пейзажами, которые как будто внутри стекла.

"Стаканов здесь два. У внутреннего стакана отогнутые стенки, и на внутренний стакан наклеивается из бумажек, мха, даже вот песочком посыпано, соломка. Вот вся та магия с воздухом и органикой восемнадцатого века - вот она вся здесь", - рассказывает заведующая отделом керамики и стекла ГИМ Елена Смирнова.

Таких стаканов в мире чуть больше десятка, на одном из аукционов подобный был продан почти за три миллиона рублей. Но есть в отделе керамики и стекла и вовсе уникальные экспонаты - бутыль XVIII века.

"Она тяжелая, и она интересна, прежде всего, тем, что на ней изображен очень редкий, совершенно необычный для искусства сюжет - это знаменитая битва морская при мысе Гангут", - говорит Смирнова.

Исторический музей сейчас хранит почти пять миллионов реликвий. Сто пятьдесят лет назад его создатели - историк Забелин, археолог граф Уваров - о таком могли только мечтать. Сами пополняли коллекцию. Один из древнейших экспонатов - четвертый век до нашей эры: золотая пантикапейская монета с головой сатира.

"Эта монета важна для истории нашего музея тем, что она была приобретена в середине XIX века одним из отцов-основателей российского Исторического музея графом Алексеем Сергеевичем Уваровым во время его южного путешествия", - говорит старший научный сотрудник отдела нумизматики ГИМ Евгений Захаров.

За полтора века музей, конечно, пережил многое. В революцию некоторые требовали убрать из центра Москвы "эти поганые черепки" и организовать тут фабрику, но Луначарский и Ленин отстояли. И даже в Великую Отечественную войну музей был закрыт всего семь дней. Идеология тоже влияла. Знаменитые Парадные сени в советское время выглядели совсем иначе.

"Когда я был школьником, когда я был студентом, это было, конечно, такое очень красивое помещение, но оно было белым. Потому что вот эти холсты, которые сейчас, они были содраны, частично утрачены, но, слава Богу, в музее ничего не пропадает", - говорит директор ГИМ Алексей Левыкин.

У директора Алексея Левыкина связана с ним и личная история. Долгие годы музей возглавлял его отец. А сам он начинал работать по соседству - в Музее Ленина, который сейчас тоже часть Исторического. Как и палаты бояр Романовых, и Храм Василия Блаженного, и памятник Минину и Пожарскому. Кстати, именно благодаря музею, сейчас ведётся его серьезная научная реставрация. А что касается юбилейных планов, то их в Историческом музее хватит на целый год. Будут ждать выставку из Генуи, покажут и новые поступления, и другие свои бесценные сокровища.

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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