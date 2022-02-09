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Депутат Мажуга включился в решение проблемы капремонта дома в Москве

15:04
  • среда
  • 09 февраля 2022

Жители многоэтажки на северо-западе столицы не могут дождаться завершения работ

Жители многоквартирного дома на улице Исаковского на северо-западе Москвы никак не дождутся завершения капитального ремонта. Работы начались еще в апреле прошлого года, но вместо обновленного вида своих подъездов жители получили кучу проблем.

В частности, была нарушена работа коммунальной системы, что привело к авариям, трудности возникли и с канализацией в подвале. Кроме того, жители некоторое время сидели без горячей воды и света, а отсутствие тамбурных дверей в подъездах сильно влияет на температуру внутри дома.

Жители обратились в Государственную Думу, и сегодня состоялась встреча, на которой и обсудили накопившиеся вопросы.

"Мы провели встречу с подрядчиком, с представителями управы, с представителями муниципалитета для того, чтобы проработать вопросы ускорения работ по капитальному ремонту, согласование тех работ, которые в конкурсной документации есть или нет. В свою очередь обязательно сделаю запрос в Фонд капитального ремонта города Москвы, для того, чтобы, с одной стороны, эту ситуацию прояснить, с другой стороны, ускорить, чтобы жителям было комфортно жить, и чтобы капитальный ремонт как можно скорее закончился", - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

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