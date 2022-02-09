Сборная России по хоккею выиграла первый матч на ОИ-2022

Российские хоккеисты выступают в группе В

Российские хоккеисты одержали победу в своем стартовом матче на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Матч в среду, 9 февраля, против сборной Швейцарии завершился со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий Антон Слепышев за 2,7 секунды до конца первого периода. От броска россиянина шайба отскочила в ногу форварду швейцарцев Энцо Корви, уже от нее отлетела в ворота.

Антон Слепышев в ходе матча отличился также двойным малым штрафом за то, что ударил игрока сборной Швейцарии головой. Российского хоккеиста могли удалить со льда до конца матча, однако арбитры ограничились удалением на четыре минуты без права замены.

11 февраля российским хоккеистам предстоит сыграть против сборной Дании, 12 февраля — против национальной команды Чехии. Три победителя групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места получают прямые путевки в четвертьфинал.

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