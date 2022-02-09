ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сборная России по хоккею выиграла первый матч на ОИ-2022

14:06
  • среда
  • 09 февраля 2022

Российские хоккеисты выступают в группе В

Российские хоккеисты одержали победу в своем стартовом матче на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Матч в среду, 9 февраля, против сборной Швейцарии завершился со счетом 1:0.
Опрос показал, какие соревнования россияне будут смотреть на ОИ-2022

Единственную шайбу в матче забросил нападающий Антон Слепышев за 2,7 секунды до конца первого периода. От броска россиянина шайба отскочила в ногу форварду швейцарцев Энцо Корви, уже от нее отлетела в ворота.

Антон Слепышев в ходе матча отличился также двойным малым штрафом за то, что ударил игрока сборной Швейцарии головой. Российского хоккеиста могли удалить со льда до конца матча, однако арбитры ограничились удалением на четыре минуты без права замены.

11 февраля российским хоккеистам предстоит сыграть против сборной Дании, 12 февраля — против национальной команды Чехии. Три победителя групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места получают прямые путевки в четвертьфинал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Хоккей. Мужчины. Групповой этап. Россия - Швейцария
Хоккей. Мужчины. Групповой этап. Россия - Швейцария
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.