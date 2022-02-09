Глава британского МИД вылетела в Москву

Впервые за четыре года
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вылетела в Москву.
Завтра, 10 февраля, министр встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Это первый более чем за четыре года визит министра иностранных дел Великобритании в Россию", - сообщили в британском МИД.
Ранее газета Times написала, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Россию в четверг, 10 февраля. Министр намерена обсудить ситуацию на Украине и призвать Москву "к деэскалации и воздержаться от беспричинной агрессии".
В свою очередь в МИД России заявили, что США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину, чтобы отвлечь свое население от собственных кризисов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram