Глава британского МИД вылетела в Москву

Впервые за четыре года

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вылетела в Москву.

Завтра, 10 февраля, министр встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Это первый более чем за четыре года визит министра иностранных дел Великобритании в Россию", - сообщили в британском МИД.

Ранее газета Times написала, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Россию в четверг, 10 февраля. Министр намерена обсудить ситуацию на Украине и призвать Москву "к деэскалации и воздержаться от беспричинной агрессии".

В свою очередь в МИД России заявили, что США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину, чтобы отвлечь свое население от собственных кризисов.

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