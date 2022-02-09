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Кремль отреагировал на сообщения о допинге российского фигуриста

14:31
  • среда
  • 09 февраля 2022

Официальных комментариев от МОК пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение издания Inside The Games о том, что у одного из российских фигуристов, выигравших в Пекине командное золото, возникли проблемы с допинг-тестом.
Российские фигуристы выиграли золото Олимпиады в командном турнире

Из-за этого якобы была перенесена церемония награждения.

"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте все-таки судить по официальным заявлениям. Пока это только опять же какие-то источники в СМИ", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

По словам пресс-секретаря, следует дождаться официальной реакции от Международного олимпийского комитета.

Церемония изначально должна была состояться во вторник. В пресс-службе МОК сообщили, что это связано "со срочной ситуацией, потребовавшей юридических консультаций".

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