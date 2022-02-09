"Есть позитивные сигналы": Песков оценил переговоры Зеленского и Макрона

После визита в Киев Макрон позвонит Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в среду поделился оценками Кремля переговоров украинского и французского лидеров Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона в Киеве.

"Есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные. Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что после визита в Киев Макрон, прежде более пяти часов беседовавший с Путиным в Кремле, позвонит главе российского государства.

Как уточнил Песков, Москва не услышала от Зеленского слов о том, что Украина готова "быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено".

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