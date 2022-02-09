Владимир Жириновский госпитализирован в Москве

СМИ пишут, что у политика ковид

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве.

Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. ЦКБ в ведении управделами президента.

Диагноз политика не уточняется.

В свою очередь telegram-канал Mash пишет, что 75-летнего Жириновского госпитализировали с коронавирусом. У него двусторонняя пневмония, поражено 50-75% легких.

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