Путин призвал судей применять передовые технологии

Россияне должны получать быстрый отклик и справедливое решение

Президент России Владимир Путин в среду принял участие в совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов, передает ТАСС.

"Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, судебная система страны должна быть эффективной и современной.

"Наша судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых технологий", - заметил российской лидер.

Как добавил Путин, важно защищать права граждан и юридических лиц на самом высоком уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram