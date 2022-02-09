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Путин призвал судей применять передовые технологии

14:19
  • среда
  • 09 февраля 2022

Россияне должны получать быстрый отклик и справедливое решение

Президент России Владимир Путин в среду принял участие в совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов, передает ТАСС.
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"Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, судебная система страны должна быть эффективной и современной.

"Наша судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых технологий", - заметил российской лидер.

Как добавил Путин, важно защищать права граждан и юридических лиц на самом высоком уровне.

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