Путин призвал судей применять передовые технологии

Россияне должны получать быстрый отклик и справедливое решение
Президент России Владимир Путин в среду принял участие в совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов, передает ТАСС.
"Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение", - подчеркнул глава государства.
По словам президента, судебная система страны должна быть эффективной и современной.
"Наша судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых технологий", - заметил российской лидер.
Как добавил Путин, важно защищать права граждан и юридических лиц на самом высоком уровне.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram