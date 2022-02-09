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В Лондоне раскрыли "тайные предложения" Макрона Путину

14:21
  • среда
  • 09 февраля 2022

Британские власти недовольны самостоятельностью президента Франции

Британское правительство недовольно излишней самостоятельностью президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщил журналистам источник в кабмине, французский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве сделал несколько предложений по поводу Украины, которые он не согласовывал с партнерами по НАТО.  

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Как сообщило со ссылкой на источники в кабмине издание Daily Mail, Макрон пытается позиционировать себя как миротворец в вопросах деэскалации ситуации в Восточной Европе.В связи с эти он озвучил в беседе с российским президентом несколько инициатив по Украине – в частности, предложил закрепить за ней нейтральный статус. Это исключает для Киева возможность вступления в НАТО.

В Лондоне подчеркивают, что предложения Макрона не были согласованы с союзниками Парижа по Североатлантическому альянсу, в том числе и с Великобританией. Французский президент даже не пытался перед переговорами с Путиным проконсультироваться с партнерами по НАТО. А это, считают в британском правительстве, делает все возможные соглашения бессмысленными.

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