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Верховный суд подтвердил право россиян ругать товары и услуги в интернете

14:36
  • среда
  • 09 февраля 2022

Это не дает права отказывать в обслуживании, если договор уже заключен

Россияне вправе оставлять негативные отзывы о товарах и услугах в интернете. Об этом в среду, 9 февраля, напомнил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
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В Верховном суде рассматривали заявление россиянки, которой аннулировали абонемент в спортзал после того, как женщина опубликовала в интернете отрицательный отзыв на это заведение.

Верховный суд напомнил, что негативные отзывы — это реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора. Случай с клиенткой спортзала был включен в обзор практики ВС России, которым должны руководствоваться суды при вынесении решений.

Лебедев также рассказал, что российские суды удовлетворяют 80% исков о защите прав потребителей, сообщает РИА Новости.

Ранее в Верховном суде напомнили, что отсутствие трудового договора между работником и работодателем не является основанием невыплаты заработной платы, если сотрудник фактически исполнял трудовые обязанности.

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