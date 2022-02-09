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Российские Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

14:31
  • среда
  • 09 февраля 2022

Экипажи отработали перехват воздушных целей

На аэродроме Барановичи в Белоруссии на боевое дежурство по охране границ Союзного государства заступили истребители Су-35, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
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"Экипажи российских истребителей отработали перехват воздушных целей", - уточняется в сообщении.

Известно, что роль условного противника выполняли самолеты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии.

Кроме того, российские летчики провели тренажи на авиационной технике, изучили районы и маршруты полетов, отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.

В настоящее время в Белоруссии идет проверка сил реагирования Союзного государства. Учения осуществляются в два этапа. Завершатся они 20 февраля.

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