Российские Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

Экипажи отработали перехват воздушных целей
На аэродроме Барановичи в Белоруссии на боевое дежурство по охране границ Союзного государства заступили истребители Су-35, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
"Экипажи российских истребителей отработали перехват воздушных целей", - уточняется в сообщении.
Известно, что роль условного противника выполняли самолеты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии.
Кроме того, российские летчики провели тренажи на авиационной технике, изучили районы и маршруты полетов, отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.
В настоящее время в Белоруссии идет проверка сил реагирования Союзного государства. Учения осуществляются в два этапа. Завершатся они 20 февраля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram