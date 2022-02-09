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По "Трудно быть богом" Стругацких снимут сериал

14:49
  • среда
  • 09 февраля 2022

Создатели обещают "звездный" кастинг

По повести братьев Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал в жанре социальной фантастики. Производством займутся российские компании Team Films и IVI. Сценарий напишет Андрей Золотарев ("Ледокол", "Спутник"), передает со ссылкой на пресс-службу ТАСС.
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"Проект войдет в линейку IVI Originals и будет доступен на платформе онлайн-кинотеатра", - сказано в сообщении.

Предполагается, что сериал будет следовать тексту и отразит наполнение литературного произведения. Кастинг обещают "звездный".

В настоящее время создатели ведут переговоры со съемочной командой. Съемки пройдут в России, Хорватии и Черногории.

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Кадр из сериала "Трудно быть богом"
Кадр из сериала "Трудно быть богом"
Кадр из фильма "Трудно быть Богом"
Кадр из фильма "Трудно быть Богом"
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