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Четверо детей скончались в больнице под Новосибирском

14:59
  • среда
  • 09 февраля 2022

Расследование под контролем Бастрыкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью четверых детей в одной из больниц Новосибирской области.
Еще три фигуранта появились в деле о гибели пациентов медцентра в Петербурге

Как стало известно СК, в период с 2020- 2021 годы в отделении онкологии и гематологии ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная районная больница" скончались четыре ребенка. Местные СМИ пишут, что дети умерли не от рака, а из-за внутрибольничной инфекции.

Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", его ход контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.

На данный момент назначены необходимые экспертизы, которые помогут найти причину смерти детей. 

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