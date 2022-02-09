Четверо детей скончались в больнице под Новосибирском

Расследование под контролем Бастрыкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью четверых детей в одной из больниц Новосибирской области.
Как стало известно СК, в период с 2020- 2021 годы в отделении онкологии и гематологии ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная районная больница" скончались четыре ребенка. Местные СМИ пишут, что дети умерли не от рака, а из-за внутрибольничной инфекции.
Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", его ход контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.
На данный момент назначены необходимые экспертизы, которые помогут найти причину смерти детей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram