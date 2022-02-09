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Врач рассказал, как вернуться к активной жизни после COVID-19

15:01
  • среда
  • 09 февраля 2022

Организму нужно "напомнить" о физической активности

Во время коронавирусной инфекции уровень физической активности снижается. О том, как помочь телу "вспомнить" о спорте, рассказал диетолог, врач спортивной медицины Александр Бурлаков.
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Эксперт пояснил, что нет клинических исследований, которые бы подтверждали, что перенесенная коронавирусная инфекция в легкой и средней форме может значительно ухудшать восстановление спортивной формы человека. Однако если во время болезни был перерыв в занятиях спортом, при возвращении к обычной жизни человек может почувствовать, что у него больше болят мышцы.

Чтобы восстановить прежний уровень активности после болезни, Бурлаков порекомендовал гулять на свежем воздухе, начиная с 45 минут в день — это соответствует норме в 300 минут физической нагрузки в неделю, рекомендованной ВОЗ.

Привыкнув к ежедневным прогулкам после болезни, можно дополнить их дыхательной гимнастикой, которая способна улучшить физическую работоспособность и помочь адаптироваться к нагрузкам после перенесенного заболевания, рассказал медик.

Когда такие прогулки и дыхательная гимнастика будут даваться легко, можно переходить к силовым тренировкам, рассказал Бурлаков в интервью радио Sputnik.

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