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Назван способ отличить легальный алкоголь от контрафакта

15:03
  • среда
  • 09 февраля 2022

Поддельные напитки занимают треть алкогольного рынка в России

Отличить легальный алкоголь от контрафактной продукции можно двумя простыми способами. Такую возможность предоставляет россиянам Росалкогольрегулирование, сообщил директор "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.
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Эксперт пояснил, что бутлегеры чаще подделывают крепкий алкоголь, в основном водку. Зарабатывают они на том, что не оплачивают высокий акциз и другие налоги. Однако сегодня легальность такой продукции легко проверить.

Первый способ - воспользоваться приложением для смартфона "АнтиКонтрафакт Алко", разработанное Росалкорегулированием. В программе есть сканер, который надо навести на QR-код на акцизной марке. На экране высветится вся информация - производитель, название алкогольного бренда, фотографии этикетки. Приложением можно воспользоваться как до покупки алкоголя, так и после.

Если нет смартфона, законность торговли можно проверить на сайте Росалкогольрегулирования. Достаточно ввести в соответствующее поле номер лицензии торговой точки, приводит комментарий  Черниговского "Лента.ру". Ранее сообщалось, что около трети продающегося в России алкоголя – контрафакт.

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