Назван способ отличить легальный алкоголь от контрафакта

Поддельные напитки занимают треть алкогольного рынка в России

Отличить легальный алкоголь от контрафактной продукции можно двумя простыми способами. Такую возможность предоставляет россиянам Росалкогольрегулирование, сообщил директор "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

Эксперт пояснил, что бутлегеры чаще подделывают крепкий алкоголь, в основном водку. Зарабатывают они на том, что не оплачивают высокий акциз и другие налоги. Однако сегодня легальность такой продукции легко проверить.

Первый способ - воспользоваться приложением для смартфона "АнтиКонтрафакт Алко", разработанное Росалкорегулированием. В программе есть сканер, который надо навести на QR-код на акцизной марке. На экране высветится вся информация - производитель, название алкогольного бренда, фотографии этикетки. Приложением можно воспользоваться как до покупки алкоголя, так и после.

Если нет смартфона, законность торговли можно проверить на сайте Росалкогольрегулирования. Достаточно ввести в соответствующее поле номер лицензии торговой точки, приводит комментарий Черниговского "Лента.ру". Ранее сообщалось, что около трети продающегося в России алкоголя – контрафакт.

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