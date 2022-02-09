ГИБДД сообщила о неисправности каждого седьмого такси в Москве

287 авто не прошли обязательную процедуру государственного техосмотра

Госавтоинспекция с 4 по 6 февраля провела в Москве операцию "Такси", проверены были свыше 27 тысяч транспортных средств.

"Результаты: более 3,8 тыс. фактов управления автомобилем такси с неисправностями, более 3 тыс. фактов управления транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками", - приводит сообщение ГИБДД ТАСС.

Также было выявлено 800 фактов управления такси без документов, 287 авто не прошли обязательную процедуру государственного техосмотра.

Кроме того, к ответственности за неуплату административного штрафа привлекли более 700 водителей. Таксисты, по данным ГИБДД, часто нарушают правила остановки и стоянки.

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