Королева Дании, где отменили все ограничения, заразилась ковидом

Болезнь Маргрете II переносит легко
Королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу королевского двора.
"У королевы проявляются лишь легкие симптомы коронавируса, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге", - сказано в сообщении.
Там также уточнено, что запланированный зимний отпуск 81-летней Маргрете II отменяется. Ее функции пока что будет исполнять принцесса Дании Бенедикте.
Королева ранее вакцинировалась и ревакцинировалась. Бустерную дозу она получила в конце ноября.
С 1 февраля в Дании сняты все коронавирусные ограничения. COVID-19 там больше не считается социально опасным заболеванием.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram