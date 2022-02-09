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Королева Дании, где отменили все ограничения, заразилась ковидом

15:16
  • среда
  • 09 февраля 2022

Болезнь Маргрете II переносит легко

Королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу королевского двора.
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"У королевы проявляются лишь легкие симптомы коронавируса, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге", - сказано в сообщении.

Там также уточнено, что запланированный зимний отпуск 81-летней Маргрете II отменяется. Ее функции пока что будет исполнять принцесса Дании Бенедикте.

Королева ранее вакцинировалась и ревакцинировалась. Бустерную дозу она получила в конце ноября.

С 1 февраля в Дании сняты все коронавирусные ограничения. COVID-19 там больше не считается социально опасным заболеванием.

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