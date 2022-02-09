Регистрация неизбежна: Гинцбург оценил ход признания "Спутника V" в ВОЗ

Эффективность и безопасность вакцины подтверждена

В России ожидают в скором времени окончательное решение Всемирной организации здравоохранения по регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в среду, 9 февраля, рассказал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург уточнил, что Центр, разработавший препарат, не включен напрямую в процесс регистрации в ВОЗ и в Европейском агентстве лекарственных средств — этим занимается Министерство здравоохранения России. Однако эксперт рассказал, что все необходимые документы уже переданы.

По мнению Гинцбурга, регистрация "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения неизбежна, поскольку безопасность и эффективность препарата — научный факт. Он подтвержден в более чем 20 публикациях в ведущих мировых медицинских журналах.

В интервью сербской газете "Политика" Гинцбург рассказал, что аденовирусная платформа, на которой основывается "Спутник V", изучалась более 30 лет и полностью безопасна, у нее нет серьезных побочных эффектов типа миокардита, воспаления сердечной мышцы, которые связывают с некоторыми другими платформами вакцин.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинированные вакциной "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения омикрон-штаммом.

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