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ФСБ ликвидировала террористическую ячейку в Крыму

15:23
  • среда
  • 09 февраля 2022

Экстремисты пропагандировали свержение действующей власти

Четверо членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержаны в Крыму. Ячейку террористов ликвидировали сотрудники Федеральной службы безопасности.

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Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, члены террористической структуры пропагандировали доктрину создания так называемого всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти.

Сотрудники спецслужб пришли в дома подозреваемых ранним утром. Обыски заняли несколько часов. Изъята запрещенная экстремистская литература, средства связи и электронные носители информации, приводит сообщение ЦОС ФСБ РИА Новости..

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