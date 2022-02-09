ФСБ ликвидировала террористическую ячейку в Крыму

Экстремисты пропагандировали свержение действующей власти

Четверо членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержаны в Крыму. Ячейку террористов ликвидировали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, члены террористической структуры пропагандировали доктрину создания так называемого всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти.

Сотрудники спецслужб пришли в дома подозреваемых ранним утром. Обыски заняли несколько часов. Изъята запрещенная экстремистская литература, средства связи и электронные носители информации, приводит сообщение ЦОС ФСБ РИА Новости..

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