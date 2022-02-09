Собянин рассказал о создании флагманского центра "Мои документы" на северо-западе Москвы

Он появится недалеко от метро "Сходненская"

На северо-западе Москвы появится флагманский центр "Мои документы". Также в городе отремонтируют 26 существующих районных офисов. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Флагман разместится на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Калейдоскоп" недалеко от метро "Сходненская". Там будут работать почти 80 окон приема и предусмотрены популярные дополнительные сервисы: медицинский кабинет "Моё здоровье", "Мои путешествия" и "Моё фото".

Осмотр транспортных средств инспекторы ГИБДД будут проводить на территории подземного паркинга торгового центра. Это уже седьмой флагманский центр в Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram