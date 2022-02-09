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Собянин рассказал о создании флагманского центра "Мои документы" на северо-западе Москвы

15:21
  • среда
  • 09 февраля 2022

Он появится недалеко от метро "Сходненская"

На северо-западе Москвы появится флагманский центр "Мои документы". Также в городе отремонтируют 26 существующих районных офисов. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Флагман разместится на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Калейдоскоп" недалеко от метро "Сходненская". Там будут работать почти 80 окон приема и предусмотрены популярные дополнительные сервисы: медицинский кабинет "Моё здоровье", "Мои путешествия" и  "Моё фото".

Осмотр транспортных средств инспекторы ГИБДД будут проводить на территории подземного паркинга торгового центра. Это уже  седьмой флагманский центр в Москве.

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